В СФ ответили на сообщения США о нехватке боеприпасов у РФ

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Информация о том, что Россия может испытать трудности при создании высокоточных ракет, которые используются для нанесения ударов по Украине, является ложной. Таким мнением поделился сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"Россия расходует боеприпасы на Украине по своей необходимости, а наша оборонная промышленность в состоянии обеспечить все потребности специальной военной операции. Так что все это ложь, пусть не надеются", – цитирует Цекова РИА Новости.

Мнение о том, что российской стороне может не хватить вооружения, выразила руководитель Нацразведки Соединенных Штатов Эврила Хейнс.

В ходе мероприятия на Форуме национальной обороны имени Рональда Рейгана в Калифорнии она заявила, что РФ слишком быстро расходует высокоточные боеприпасы.

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