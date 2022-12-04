12:30Политика
Лавров встретится с главой МИД Азербайджана
Фото: kremlin.ru
Глава МИД России Сергей Лавров проведет в понедельник, 5 декабря, встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Информацией об этом поделился сайт российского ведомства.
Уточняется, что на собрании министры планируют обсудить нормализацию отношений между Баку и Ереваном.
До этого сообщалось, что Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения.
Государства также заявили, что будут обсуждать все проблемы на основе признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, согласно Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года.
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