Лавров встретится с главой МИД Азербайджана

Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров проведет в понедельник, 5 декабря, встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Информацией об этом поделился сайт российского ведомства.

Уточняется, что на собрании министры планируют обсудить нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

До этого сообщалось, что Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения.

Государства также заявили, что будут обсуждать все проблемы на основе признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, согласно Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года.

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