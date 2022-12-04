ВСУ за сутки потеряли до 65 человек в ЛНР

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Вооруженные силы Украины за минувшие 24 часа потеряли порядка 65 человек личного состава, один танк и три бронетранспортера. Об этом информирует телеграм-канал Народной милиции ЛНР.

"Уничтожено до 65 человек личного состава, один танк, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата и 15 единиц специальной автомобильной техники", – говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что украинская сторона продолжает атаковать объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР. Информация о пострадавших и повреждениях на данный момент уточняется.

Ранее сообщалось, что украинская сторона произвела атаку по городу Алчевск в ЛНР из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Уточняется, что по населенному пункту было выпущено четыре ракеты.

ВСУ обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS

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