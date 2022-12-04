Украина может сорвать инициативу ООН по транзиту аммиака из Тольятти в Одессу – СМИ

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Украинская сторона планирует провокационные мероприятия по срыву инициативы ООН в рамках возобновления транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Инсайдер заявил, что Киев хочет провести направленные взрывы зарядов взрывчатки на купольных крышах хранилищ для аммиака на территории Одесского припортового завода. По его словам, это нужно для разрушения подвесных перекрытий.

Также планируется атака на инфраструктуру цеха перегрузки вещества. Источник утверждает, что подобная провокация направлена на то, чтобы обвинить российскую сторону в ракетном ударе.

"В реализации данной провокации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld, осуществляющие, по договору с администрацией морских портов Украины, функции охраны портовой инфраструктуры в Одесской области", – поделился источник.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгиш рассказал, что американские контрактники участвуют в подготовке провокаций с химическим оружием на Украине. Он утверждает, что речь идет о военнослужащих США из штата Невада.

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