МО сообщило об ударе российских беспилотников по судостроительному предприятию Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские беспилотники нанесли удар по судостроительному предприятию Украины. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что на этом предприятии проводилась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих.

Кроме того, российские силы за минувшие сутки ликвидировали украинский склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Понятовка в Херсонской области, а также до 35 бойцов украинской армии. В Минобороны добавили, что Вооруженные силы РФ на херсонском направлении уничтожили 8 автомобилей ВСУ, артиллерийскую систему М777 американского производства и гаубицу "Мста-Б".

Днем ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что российские силы продолжают удерживать линию обороны в регионе. По его словам, прорывов допущено не было.

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