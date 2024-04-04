Российские войска ударили в Харькове по иностранным танкам и инструкторам

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия поразила в Харькове танковое училище Вооруженных сил Украины с иностранными танками и инструкторами, под удар также попала подстанция, после чего в городе пропал свет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, училище находится на улице Полтавский Шлях, 192. Кроме того, в микрорайоне Новые Дома в Слободском районе Харькова было два попадания, рассказал Лебедев.

"Предварительно, удар был нанесен по подстанции, после чего в городе пропал свет, однако наша агентура сообщает о том, что сейчас троллейбусы ходят", – сказал он.

Вместе с тем Лебедев сообщил, что ВС России уничтожили личный состав украинских войск, который находился в Доме культуры и гимназии в городах Никополь и Марганец Днепропетровской области. Также он рассказал об активности российской армии в Сумской области, в Великой Писаревке и в Белополье.