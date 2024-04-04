ВС РФ поразили личный состав ВСУ в Днепропетровской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы поразили личный состав украинской армии, размещенный в Доме культуры и гимназии в городах Никополь и Марганец Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя подполья на Украине Сергея Лебедева.

"Сумская область тоже получила серию из ФАБов, РСЗО и неуправляемых ракет. Прилетало в Великую Писаревку, по скоплению нацистов. Прилетало в Краснополье, где был взрыв с хорошей детонацией, в Белополье с сильным взрывом, ощутимым в семи километрах", – заявил он.

Ранее Лебедев рассказал о том, что в Харькове находится большое количество бойцов из подразделений националистического формирования "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

До этого он сообщил, что российская армия ударила по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге, с которого 1 апреля взлетали самолеты и вертолеты ВСУ. В течение дня подполье выявляло в аэропорту активность ВВС Украины, уточнил он.