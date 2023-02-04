10:31Политика
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
Фото: depositphotos/Yarygin
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины, сообщает официальный ресурс по оповещению населения Украины.
По его данным, сирены прозвучали по всей территории страны. Первыми о тревоге сообщили в Киеве. Горожан предупредили об опасности в 10:05 мск .Затем зона воздушной тревоги охватила всю территорию Украины.
Ранее сообщалось о взрывах в городе Очакове Николаевской области. До этого в некоторых регионах Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждающие сигналы охватили Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую области и часть подконтрольной Киеву Херсонской области.
Российская сторона продолжает специальную военную операцию на Украине. О ее начале в ночь на 24 февраля объявил Владимир Путин.
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