В США назвали главный страх Зеленского

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Владимир Зеленский беспокоится из-за того, что граждане Украины могут возненавидеть своего президента за длительный вооруженный конфликт. Таким мнением поделился американский экономист Ричард Вольф.

"Что говорит Зеленский: украинцы никогда не простят русским. Чего боится Зеленский: украинцы никогда не простят его самого за военные действия. На войне и в политике трансформация из героя в злодея может произойти быстро", – отметил он в Twitter.

Между тем журналист британского издания The Times Марк Галеотти выразил мнение, что Зеленскому придется имитировать успехи в противостоянии с РФ, чтобы не лишиться поддержки западных государств. По его мнению, лидеры Запада ждут от украинского лидера "возврата инвестиций".

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