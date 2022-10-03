Комитет ГД одобрил проект закона о принятии в РФ четырех новых регионов

Фото: Агентство "Москва"

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проект конституционного закона о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Согласно проектам, проживающим в Донбассе, в Запорожской или Херсонской областях гражданам РФ обеспечат гарантии в осуществлении трудовой деятельности. Кроме того, будут признаны их документы об образовании и документы, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.

Ранее Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о принятии ДНР в состав России. Аналогичные договоры с Луганской Народной Республикой (ЛНР), Запорожской и Херсонской областями также вынесены на ратификацию. Согласно договору, пределы территории ДНР будут определены границами на момент образования.



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