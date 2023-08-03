США стремятся получить данные о развитии стратегического арсенала РФ – посол Антонов

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Призывы Вашингтона к рассмотрению вопросов, касающихся Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не выдерживают никакой критики и направлены на получение информации о развитии стратегического арсенала России. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит телеграм-канал российского диппредставительства.

Антонов отметил, что Вашингтон уже давно нарушает дух и букву этого соглашения, так как отказался от соблюдения центральных лимитов Договора, ограничивающих количество стратегических вооружений. Он утверждает, что США нелигитимно вывели из-под засчета порядка сотни пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков.

По его мнению, к кризису вокруг соглашения привела развязанная администрацией США гибридная война против России, нацеленная на нанесение стране стратегического поражения.

"Реальная цель США – добиться доступа на российские базы СНВ, чтобы заполучить информацию о развитии нашего стратегического арсенала", – считает Антонов.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что РФ может вернуться к выполнению условий в рамках ДСНВ, если Вашингтон перестанет следовать враждебному курсу в отношении Москвы. Дипломат отметил, что к этому Вашингтон придет еще не скоро, однако он уверен, что такое время настанет, когда американцы смогут признать свои политические ошибки.



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