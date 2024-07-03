В МИД РФ заявили, что Россия не будет обсуждать с США инцидент в небе над Сирией

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Россия не будет связываться с Соединенными Штатами после серии инцидентов с опасным сближением американских БПЛА с российскими самолетами в небе над Сирией. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если бы они где-то были ближе к штату Техас, эти беспилотники, тогда бы и таких сближений не было", – передает его слова РИА Новости.

На вопрос, будет ли Россия инициировать контакты с США по военной линии после случившегося, он ответил отрицательно.

Ранее ВКС РФ нанесли шесть ударов во боевикам в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор в Сирии. Удары пришлись по местам базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф, контролируемой США. До этого российские военные ударили по четырем базам радикалов, укрывавшихся в районах горных массивов в провинциях Хомс и Эль-Бишри, а также Дейр-эз-Зор.