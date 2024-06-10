ВКС РФ нанесли 6 ударов по боевикам в 2 сирийских провинциях

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России за сутки нанесли шесть ударов по боевикам в сирийских провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Попова.

По его информации, удары пришлись по местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, которая контролируется США.

Ранее, 8 июня, ВКС РФ уже наносили удары по четырем базам радикалов, которые укрылись в районах горных массивов в провинциях Хомс и Эль-Бишри, а также Дейр-эз-Зор.

