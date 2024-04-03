Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ оперативно ликвидируют на Украине поставленные ВСУ западными государствами оружие и бронетехнику. Об этом аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос рассказал в статье для издания InfoBRICS.

"Очевидно, что устаревшее оружие никогда не поможет киевскому режиму переломить ход конфликта. На самом деле большая часть этого вооружения долго не находится на поле боя, поскольку его быстро уничтожают российские военные точными ударами артиллерии", – следует из статьи.

По словам Лейроса, в действительности на Украине понимают безысходность своего положения на фронте. Однако ВСУ ничего не могут с этим сделать, так как союзники Киева требуют не прекращать боевые действия.

Между тем в СМИ сообщили, что Бразилия отказалась от оказания военной помощи Киеву, поставляя боеприпасы Украине по просьбе Запада.

До этого советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал о стагнации украинской армии на фоне дефицита ресурсов по всей линии фронта. Он уточнил, что подобные проблемы не позволяют планировать те или иные эффективные наступательные операции на тактическом уровне.