Посольства Украины в шести странах Европы получили окровавленные пакеты с глазами животных

Фото: ТАСС/Xinhua via ZUMA Wire/Ye Pingfan

Шесть украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых были обнаружены глаза животных. Об этом рассказал сотрудник министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в своем Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

По его словам, после взрыва в украинском посольстве в Испании окровавленные пакеты были обнаружены в посольствах страны в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии.

"В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом", – поделился Николенко.

Дипломат добавил, что на данный момент власти изучают смысл таких посланий.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что два украинских посольства получили письма с угрозами. О том, какие именно угрозы получили послы, а также что это за государства, дипломат не рассказал. Он считает, что все эти действия происходят ради целенаправленной широкомасштабной кампании.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде случился взрыв. Из-за ЧП пострадал один человек, получивший конверт со взрывным устройством. После этого он самостоятельно обратился в больницу.

1 декабря распространилась информация, что служба безопасности премьер-министра Испании Педро Санчеса обнаружила конверт на его имя со взрывным устройством. До этого подобные конверты перехватили в министерстве обороны Испании, на авиабазе в городе Торрехон-де-Ардос и в испанской оружейной компании Instalaza.

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