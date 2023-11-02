Белый дом 3 ноября объявит о новом пакете помощи Киеву на 425 млн долларов – СМИ

Фото: 123RF/belegan

Американские власти планируют объявить 3 ноября о новом пакете военной помощи Украине на 425 миллионов долларов, пишет агентство Reuters.

Один из источников СМИ заявил, что в него включат боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, а также артиллерийские снаряды. Вместе с этим в пакет попадут ракеты ATACMS.

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении средств на оказание помощи Израилю в случае, если в конгрессе США его согласуют в нынешнем виде, без упоминания украинской стороны.

До этого на Украине сообщили, что страна оказалась в трудном положении из-за решения Соединенных Штатов помогать Израилю.

Сенат США может заблокировать запрос на 100 млрд долларов Украине и Израилю – СМИ