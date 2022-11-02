Зеленский заявил, что с Россией нужно строить прагматичные отношения

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Киев намерен выстраивать максимально прагматичные отношения с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью чешскому телевидению, видеозапись которого размещена в его телеграм-канале.

Зеленский отметил, что Украина имеет опыт заключения договоренностей с Россией, поэтому не видит в этом "никаких новых сюрпризов".

"Я знаю конец истории. Я не хочу ждать концовки. Потому что это будет несчастливый конец, когда имеешь дело с этой страной, с этим соседом. Поэтому хватит. Мы должны строить очень прагматичные отношения", – сказал он.

Оценивая возможность нахождения компромисса с РФ, Зеленский заявил, что ряд зарубежных лидеров хотели бы диалога между Москвой и Киевом. Тем не менее он отказался дать оценку такому подходу, подчеркнув, что для Украины это не имеет никакого значения.

Ранее Зеленский заявил, что считает главной ошибкой Украины то, что за 30 лет независимости страна не сумела построить сильную систему безопасности. По его словам, этого не сделали, поскольку Киев не ожидал от Москвы "настолько агрессивных шагов".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!