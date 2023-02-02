Володин предрек танкам Leopard участь немецких машин в Сталинградской битве

Фото: kremlin.ru

Танки Leopard, отправленные канцлером ФРГ Олафом Шольцом на Украину, ждет участь немецких бронированных машин в Сталинградской битве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Их участь окажется такой же, как 80 лет назад. "Леопарды" будут сожжены, повторив судьбу фашистских "Тигров", – заявил политик.

Володин указал, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в тайне от населения помогала Украине готовиться к боевым действиям. Шольц, в свою очередь, принял решение о поддержке Киева путем поставок вооружения и разной техники.

Правительству ФРГ следует вспомнить события 1943 года и объяснить населению причины участия в украинском конфликте, заявил депутат.

2 февраля 1943 завершилась Сталинградская битва. Боевые действия на Волге продолжались 200 дней.

Ранее в госкорпорации "Ростех" заявили о преимуществе российских противотанковых комплексов "Корнет", "Вихрь" и "Атака" перед немецкими танками Leopard 2.

Немецкие бронированные машины, указали в компании, не имеют динамичной защиты. ВС РФ смогут ликвидировать танки 125-миллиметровыми снарядами типа "Манго".



Министр обороны Германии обкатал немецкие танки перед их отправкой на Украину

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