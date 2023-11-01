ВКС РФ ударили по объектам террористов в сирийской провинции Идлиб

Фото: Министерство обороны РФ

Воздушно-космические силы РФ осуществили удары по объектам боевиков в провинции Идлиб, поразив опорный пункт и подземное укрытие террористов. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, пишет ТАСС.

"ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. В районах населенных пунктов Кансафра и Айн-Шиб провинции Идлиб поражены опорный пункт и подземное укрытие боевиков", – поделился он.

Днем ранее Кулить рассказал, что ВКС РФ нанесли авиаудары по объектам террористов, поразив два подземных укрытия и склад с комплектующими для беспилотников в Идлибе.

Он уточнил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировали 15 нарушений двумя парами истребителей F-15, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и многоцелевым беспилотником MQ-1C коалиции.