Экономист заявил, что зерновая сделка для РФ не имеет смысла

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"Черноморская сделка" приостановлена, и пока вывоза зерна с территории Украины не будет. Для РФ возобновлять соглашения нет смысла, так как подобные договоренности Европа использует для подавления собственной инфляции, заявил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков.

"Нужно сказать, что для России ее возобновление бессмысленно, по факту мы видим, что в рамках этой зерновой сделки, которая была призвана помочь беднейшим странам мира, в итоге туда ушло 3%, то есть от общего объема это меньше 100 тысяч тонн", – отметил эксперт в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

По его словам, РФ безвозмездно передела полмиллиона тонн государствам без каких-либо сделок. Доцент также утверждает, что Запад с помощью вывозимого через Украину зерна старается сбить свою продовольственную инфляцию.

Эксперт считает, что зерно используется скорее как корм для скота, а не там, где нужно, – в государствах со сложной обстановкой, где население на грани голода и выживания.

29 октября РФ приняла решение приостановить свое участие в зерновой сделке после атаки ВСУ на суда Черноморского флота. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что говорить о возвращении российской стороны в соглашения можно будет только после того, как станут известны все обстоятельства нападения.

В МИД заявили, что пока рано говорить о возвращении РФ в зерновую сделку

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