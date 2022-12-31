Захарова пожелала россиянам в 2023 году настоящей любви

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила граждан России с наступающим 2023 годом. Она пожелала всем настоящей любви.

"Обычно в эти часы я отправляла сообщения родным и друзьям с традиционными пожеланиями. Здоровья, мира, благополучия. В этот раз поняла, что пишу и стираю. Все не то", – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова пожелала всем настоящей любви, которая "освящает изнутри".

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в новогоднем обращении к жителям страны назвал уходящий год драматичным и переломным. Девизом РФ в 2022 году он обозначил фразу "своих не бросаем".

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