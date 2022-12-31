Врач рекомендовал поспать 30–40 минут перед новогодней ночью

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Перед празднованием Нового года необходимо уделить 30–40 минут сну в послеобеденное время. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.

"Если есть возможность, то днем перед новогодней ночью можно поспать. Лучшее время – послеобеденное. Чтобы восстановить силы и не быть вялыми после сна, достаточно поспать 30–40 минут", – сказал специалист.

По словам Тяжельникова, после бессонной ночи с 31 декабря на 1 января человек может проспать весь первый день года. Подобное может привести к нарушению режима, который будет сложно восстановить после новогодних каникул.

Кроме того, людям, страдающим от хронических заболеваний, пренебрегать ночным сном опасно. Отсутствие сна оказывает негативное воздействие на организм.

Детей Тяжельников посоветовал укладывать спать в привычное время, до наступления Нового года.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала самые вредные блюда на новогоднем столе. Наибольший вред организму могут нанести майонезные салаты. Эксперт также посоветовала отказаться от большого количества шпротов и полуфабрикатов.



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