Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Депутата ГД фракции "Единая Россия", международного гроссмейстера и обладателя шахматного "Оскара" Анатолия Карпова, которого ранее госпитализировали с травмами, подключили к ИВЛ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Собеседник издания рассказал, что у российского парламентария диагностировали отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей. Также медики зафиксировали у Карпова сильные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние.

Накануне сообщалось, что гроссмейстера госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. По информации полиции, у него обнаружили повреждения из-за падения.

Карпову оказывают необходимую помощь в отделении нейрореанимации Института имени Склифосовского. Медики оценивают состояние парламентария как тяжелое.

По словам дочери Карпова, шахматист получил повреждения из-за бытового происшествия. Данную версию подтвердили и во фракции "Единая Россия".

До этого помощник гроссмейстера Альберт Степанян опроверг информацию о том, что депутата направили в лечебное учреждение из-за атаки злоумышленников.

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