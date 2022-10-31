Законы о занятости введут на новых территориях РФ с переходным периодом до 2025 года

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Законы о занятости будут действовать в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с переходным периодом до 2025 года. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что алгоритм разработали в министерстве труда и социальной защиты РФ.

Ранее сообщалось, что жителям присоединенных территорий будут доступны российские видеосервисы по льготной стоимости. Кроме того, ВГТРК хочет организовать на территории регионов свои подразделения. Для их успешной деятельности будут подобраны кадры и выделены необходимые ресурсы.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Россияне из новых регионов смогут указать адрес регистрации на портале госуслуг

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!