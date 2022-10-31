Российского гроссмейстера Карпова госпитализировали с переломом шейки бедра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутата ГД РФ, международного гроссмейстера Анатолия Карпова направили в медучреждение в столице с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Информацию об этом предоставил РИА Новости источник в полиции.

Карпова госпитализировали в субботу, заявил собеседник агентства. По предварительным данным, у депутата обнаружили травмы из-за падения.

По его словам, спортсмен на данный момент находится в отделении нейрореанимации Института имени Склифосовского. Представители медучреждения поделились, что состояние Карпова оценивается как тяжелое.

Информацию источника в правоохранительных органах подтвердила изданию Ura.ru дочь Карпова. Родственница шахматиста отметила, что он получил травму из-за бытового происшествия.

До этого помощник гроссмейстера Альберт Степанян также опроверг сообщения о том, что Карпова госпитализировали в лечебное учреждение из-за атаки злоумышленников. Так он не подтвердил данные председателя Общероссийского движения предпринимателей Андрея Ковалева, заявлявшего, что врачи якобы ввели шахматиста в искусственную кому в связи нападением.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!