Россияне рассказали, почему летом работа дается тяжелее

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Около 23% россиян отмечают, что летом работа им дается сложнее, чем, например, зимой. Причем среди таких людей мужчин больше, чем женщин, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервисов "Работа.ру" и "СберЗдоровье".

Основная причина трудностей с работой летом – жаркая и душная погода. Ее назвали 71% респондентов. Почти половина опрошенных отметили, что летом хочется гулять, а не работать. Многие также указывали на замедление рабочих процессов из-за отпусков и проблемы со сном из-за длинного светового дня. Также 9% респондентов отметили, что привыкли летом отдыхать.

"Клинические исследования доказывают, что влажность и жара замедляют работу мозга, поэтому у людей ухудшается качество внимания. <...> Жара также может влиять на уровень серотонина в мозге, что приводит к эмоциональным <...> изменениям, включая повышенный стресс, усталость и снижение ощущения счастья", – прокомментировала результаты опроса врач-терапевт Ольга Фролова.

Кроме того, в жаркую погоду повышается кровяное давление, что способно спровоцировать мигрени, хронические заболевания. При этом кондиционер, как показывают исследования, не всегда способен исправить ситуацию, особенно если настроен на слишком холодную температуру.

Тем не менее опрос показал, что большинству – 64% – жаркая погода все же не мешает и они одинаково работают в любое время года. А 13% и вовсе отметили, что летом работают лучше.

Ранее стало известно, что более половины россиян хотели бы снизить вес для успешного построения карьеры. Так, 35% респондентов уверены, что внешность играет важную роль для карьеры, еще 53% считают, что она имеет значение только в определенных сферах деятельности. Только 12% опрошенных не верят в силу внешности.

