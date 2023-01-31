Эксперт прокомментировал видео с ловлей дрона российским бойцом

Фото: телеграм-канал ''Операция Z: Военкоры Русской Весны''

Поимка бойцом ВС РФ украинского дрона голыми руками демонстрирует солдатскую смекалку. Таким мнением поделился военный эксперт Алексей Леонков.

"Хотя вопросов больше, чем ответов, вполне допускаю, что произошел неординарный эпизод боевых действий. Уникальность события в том, что оно не входит в учебники по тактике и стратегии, это сочетание случая и солдатской смекалки", – цитирует Леонкова РИА Новости.

Он также напомнил, что ранее считалось, что попытки сбивать коптеры стрелковым оружием являются бесполезными. Однако действия в ходе СВО показали обратное.

О том, что солдат ВС РФ поймал беспилотник ВСУ, стало известно во вторник, 31 января.

БПЛА сбросил снаряд рядом с бойцом, взрыв не принес эффекта, однако солдат сделал вид, что получил ранения. После беспилотник подлетел ближе, чтобы проверить состояние военного. В итоге он схватил БПЛА голыми руками.



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