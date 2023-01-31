В ОП РФ заявили о попытках Киева цензурировать высказывания о Крыме

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Член Общественной палаты РФ Никита Данюк рассказал, как украинские власти пытаются цензурировать высказывания о принадлежности Крыма. Об этом пишет RT.

"Заявления политиков, в том числе высокопоставленных, которые не согласны с тем, что Крым – это Украина, ставятся сразу под сомнение. Скорее всего, отправляются всевозможные жалобы в Брюссель, в Вашингтон на подобного рода политиков", – рассказал Данюк.

Эксперт считает, что это слабая позиция. Он подчеркнул, что сильная власть опиралась бы на реальное положение дел, которое заключается в том, что Крым – это часть России.

Кроме того, по его мнению, западные политики это понимают, однако не все готовы заявить об этом.

Ранее хорватский лидер Зоран Миланович сообщил, что полуостров никогда не будет принадлежать Украине.

В свою очередь пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко назвал слова президента Хорватии о Крыме неприемлемыми, поскольку они подвергают сомнениям территориальную целостность Украины.

До этого глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что планы украинского правительства по захвату Крыма в 2023 году являются агрессивными и сумасшедшими.

Преступные действия в отношении жителей Крыма, по его словам, будут наказаны. Парламентарий также уточнил, что украинские власти ведут политику массового обмана и террора населения.

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