В Москве за сутки выявили 1 359 случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за сутки выявили 1 359 случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в Москве с начала пандемии зарегистрировали 3 346 738 случаев коронавируса. Умерли за сутки 13 человек. Всего с начала пандемии в городе скончались 47 889 человек.

Перебороли болезнь еще 2 458 человек, всего – 3 149 426 пациентов.

В России за сутки обнаружили 5 792 случая заражения коронавирусом. За последние 24 часа выздоровели 6 102 человека, скончались 45 пациентов.

В общей сложности с начала пандемии в стране выявили 21 950 192 случая заболевания. За это время вылечились 21 349 279 граждан, а скончались 395 067 пациентов.

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