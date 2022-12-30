Полиция начала проверку Парфенова из-за израильского гражданства

Фото: ТАСС/Анна Майорова

Полиция начала проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова, потому что он не уведомил соответствующие органы о наличии у него израильского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, журналист получил гражданство Израиля в 2017 году, но не рассказал об этом органам внутренних дел. В настоящее время Парфенов находится в Грузии.

Ранее сообщалось, что ростовского журналиста Сергея Резника внесли в реестр террористов и экстремистов. До этого в отношении него возбудили уголовное дело из-за публикации фейков о российской спецоперации на Украине.



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