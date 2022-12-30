Парикмахер рассказала, как часто нужно мыть голову

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Владелица салона красоты Sobe Brown в Корке, Ирландия, Памела Моррисси рассказала, как часто нужно мыть голову. Об этом сообщает сайт RSVP live.

По ее словам, из-за частого мытья головы волосы быстро становятся жирными.

"Это происходит, когда ваша кожа головы "думает", что ей не хватает сала, и начинает его перепроизводить", – пояснила Моррисси.

Парикмахер рекомендовала мыть волосы два раза в неделю, чтобы сохранить на коже головы все натуральные масла.

"Через несколько недель кожный покров восстановится и жирность уменьшится", – рассказала специалист.

Она также пояснила, что во время мытья голову надо массировать подушечками пальцев, совершая при этом плавные круговые движения. Затем следует отжать пряди от лишней воды и нанести кондиционер на всю длину.

Ранее французский звездный парикмахер Фредерик Феккай перечислил визуально старящие ошибки при уходе за волосами.

По его мнению, ухудшить внешний вид может сильное использование стайлинговых средств и сухих шампуней. Они не только делают пряди тусклыми и невзрачными, но и приводят к закупориванию фолликулов, заявил эксперт.



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