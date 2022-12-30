10:19Общество
Россиянам рассказали, как обезопасить смартфон в новогоднюю ночь
Фото: depositphotos/bjorn999
После празднования Нового года владельцы смартфонов могут обнаружить потерю гаджета или ухудшение качества его работы. В интервью радио Sputnik IT-эксперт Илья Корнейчук рассказал, как не допустить неприятных ситуаций с гаджетами.
"Большинство смартфонов нельзя заряжать на холоде, при температуре ниже нуля. То есть не стоит гулять по улице с пауэрбанком в одной руке и со смартфоном – в другой", – сообщил специалист.
После падения смартфона в снег необходимо дождаться полного высыхания его разъемов и только после этого заряжать. В связи с тем, что современные гаджеты подразумевают защиту от влаги, серьезных проблем падение смартфона в снег не создаст.
Обезопасить смартфон от последствий падения можно с помощью чехла и защитного стекла. Также эксперт посоветовал настроить функцию "поиск устройства", чтобы быстрее найти смартфон в случае потери.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин посоветовал россиянам использовать VPN-сервисы для защиты персональных данных.
Он уточнил, что сервисами пользуется только малая часть россиян, однако пренебрегать ими не стоит.
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