730 новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за последние сутки выявили 730 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, как сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

После лечения в столице выписали 594 пациентов. Всего в Москве выздоровели 3 039 328 человек, у которых ранее выявили коронавирус.

За сутки были госпитализированы 109 заболевших.

Также в городе сообщается о 12 летальных случаях. У умерших пациентов диагностировали пневмонию, также они сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию.

В России за последние 24 часа зафиксировали 6 803 новых случая коронавируса. 611 пациентов были госпитализированы.

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