В поликлинике Алтая извинились перед пациенткой, в медкарте которой написали ругательства

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Врачи Волчихинской больницы в Алтайском крае принесли извинения пациентке, в медицинской карте которой было написано ругательство, а также ее родственникам, заявили в Минздраве региона.

"По ситуации о несоответствующей записи в карточке пациентки проведено служебное расследование главным врачом Волчихинской больницы Татьяной Харловой. Данная надпись была сделана не в карточке, а на сигнальном листке и не адресовалась пациенту. Далее по недосмотру регистратора была вклеена в карточку. С коллективом проведена соответствующая беседа, виновные специалисты понесут наказание", – отметили РИА Новости в ведомстве.

В региональном Минздраве подчеркнули, что отказа в медобслуживании пациентки не было. Женщина состоит на диспансерном учете, регулярно осматривается врачом, проходит дообследование и ежегодное стационарное лечение.

Там добавили, что в настоящее время пациентка находится на стационарном лечении, претензий и жалоб к сотрудникам Волчихинской больницы нет.

Ранее в соцсети появилась информация о неприятной надписи в медкарте 89-летней пенсионерки, которую обнаружила ее дочь.

До этого стало известно, что скорая помощь добралась до пациента с коронавирусом в Жуковском районе Калужской области за 4 часа, а не 7 с половиной, как писали в социальных сетях.

Жительница Жуковского района рассказала, что к ее мужу скорая ехала 7 с половиной часов. При этом, по словам автора публикации, у мужчины была температура выше 39 градусов, высокий уровень сахара в крови и поражение легких 60%. Женщина заявила, что после госпитализации мужчина скончался.

Региональный Минздрав провел предварительную проверку информации. Он рассказал, что все произошло в декабре 2021 года.

