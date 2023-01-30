Кабмин включил в список причин инвалидности полученные в добровольческих отрядах ранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российское правительство дополнило правила получения статуса инвалида наличием ранений, полученных в период службы в добровольческих отрядах. Соответствующий документ был размещен на портале правовой информации.

Согласно постановлению, гражданин может быть признан инвалидом при наличии ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных в период службы по контракту.

До этого инвалидами признавали лиц-участников отрядов самообороны в Дагестане, которые действовали во время контртеррористических операций на территории республики в период с августа по сентябрь 1999 года.

Помимо этого, служащие в добровольческих отрядах граждане могут получить статус ветерана боевых действий. Получившим ранения добровольцам будет присвоен статус инвалида боевых действий. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.



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