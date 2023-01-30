В Москве за сутки выявили 1 519 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие сутки в Москве выявили 1 519 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация за прошедшие 24 часа потребовалась 102 пациентам. Вылечились от коронавируса за минувшие сутки 1 376 человек, 12 умерли.

В общей сложности с начала пандемии в столице было выявлено 3 345 379 случаев COVID-19. Выздоровели с начала массового распространения коронавируса в Москве 3 146 968 человек, умерли 47 876 пациентов.

Тем временем общее число случаев заражения коронавирусом в России за последние 24 часа достигло 5 979. Госпитализация за аналогичный период времени потребовалась 380 проживающим в РФ, полностью выздоровел от коронавируса 3 861 пациент.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте уровня заболеваемости коронавирусом в стране на 22%. По данным специалистов, на третьей неделе 2023 года в России было зарегистрировано около 38 тысяч новых случаев.



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