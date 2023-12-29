Врач озвучила причины появления аллергии на новогоднюю ель

Фото: 123RF/dmitriisimakov

Аллергия может возникнуть из-за материала новогодней ели, пыли или украшений. Об этом RT рассказала аллерголог Марина Суворова.

По ее словам, новогоднее дерево может быть живым или искусственным. Если елка живая, то аллергию может вызвать смола, выделяемая из ствола. Также аллергическую реакцию способны спровоцировать грибок, находящийся в древесине, и химические вещества, которыми обрабатывают деревья, указала эксперт.

Она отметила, что аллергия может возникнуть и из-за пыли на искусственной елке. По ее мнению, если изделием пользуются несколько лет, то перед каждым использованием его надо промывать, чтобы не скапливались пыль и другие аллергены. Если же хочется поставить дома новогоднее дерево, то можно начать принимать антигистаминные препараты, но только после осмотра врача, предупредила аллерголог.

Еще одна причина аллергии, по ее словам, – украшения. Она считает, что мишура, дождик, гирлянды и елочные игрушки могут вызвать дискомфорт, если есть аллергия к определенным синтетическим материалам.

Суворова посоветовала найти альтернативу новогодней елке, если человек знает о своей аллергической реакции на хвою, пластик и другие синтетические материалы, из которых делают украшения.

Ранее сообщалось, что россияне в этом году чаще всего искали в интернете высокие новогодние ели. Согласно проведенному исследованию, 43% поисковых запросов приходится на праздничные деревья до 200 сантиметров, а 32% – до 300 сантиметров.

Кроме высоты, указали аналитики, запросы пользователей сопровождаются словом "литая" (доля – 51% от всех уточнений), "заснеженная" или "белая" (24%), "светодиодная" (13%) и "в горшке" (12%). При этом 28% россиян искали только искусственные елки, отмечается в исследовании.

Столичные елочные базары закроются 31 декабря