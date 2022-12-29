Юрист оценил идею увеличить срок возврата онлайн-покупок до 14 дней

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Реализация предложения по увеличению срока возврата онлайн-покупок с 7 до 14 дней позволит сократить число судебных разбирательств и повысить эффективность работы продавцов. Об этом в беседе с RT сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам эксперта, дистанционные покупки пользуются популярностью из-за сниженной стоимости товара на маркетплейсах.

"Но при этом, как правило, человек до момента доставки не может воочию увидеть и пощупать товар. Это становится причинами многочисленных судебных разбирательств", – сказал юрист.

Как отметил Соловьев, реализация инициативы также позволит продавцу быстрее возобновить продажи возвращенных покупателями товаров, снизив при этом издержки.

Однако юрист считает, что 7 дней достаточно для оценки качества приобретенного товара.

С инициативой накануне выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. По словам депутата, покупая товар онлайн, человек не может ознакомиться с ним более детально. Кроме того, при покупке в обычных магазинах на возврат товаров отводится до 14 дней.



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