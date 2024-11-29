SHOT: столичные хирурги удлиняют линию жизни на ладонях за деньги

Фото: 123RF/gerain0812

Московские хирурги за 200 тысяч рублей готовы провести операцию по удлинению линии жизни на ладони пациента и добавлению линий брака и любви. Об этом сообщает телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА $=109 €=116".

СМИ утверждает, что такую услугу предоставляет медицинский центр Елены Малышевой, хотя в списке услуг клиники такой процедуры нет. Пластика линий брака и жизни обойдется в 200 тысяч рублей, в то время как с линией судьбы появляются трудности.

Один из сотрудников центра рассказал, что после подобной операции его пациентка бросила работу инженера-конструктора и стала международным тату-мастером.

Однако большая часть хиромантов такую операцию не поддерживают и говорят, что таким образом можно притянуть несчастья. Они заявляют, что линии, полученные в результате хирургического вмешательства, остаются на всю жизнь, а мышление человека меняется каждые пять лет. Поэтому шрамирование вряд ли изменит что-то в судьбе пациента.

Пластика ладоней пришла из Японии в 2013 году. В тот же год в России провели первую подобную операцию.

Ранее хиромант Вадим Розман рассказал, что по линиям на запястье можно оценить потенциал человека в разных сферах жизни. Он уточнил, что обычно этих линий три. Первая, которая ближе к ладони, отвечает за здоровье и материальное благополучие. Вторая показывает, насколько уверенно человек чувствует себя в обществе, сопутствуют ли ему социальные успехи. Третья же связана с качеством проживания духовной жизни, пояснил хиромант.