Популярная в начале 2000-х кепка вернулась в моду

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Популярная в начале 2000-х кепка The Von Dutch вновь стала модной. Об этом пишет New York Post.

Вторая волна популярности головного убора началась после появления знаменитостей на публике в этой кепке. Бренд The Von Dutch заметили на голове у Кайли Дженнер, Кендалл Дженнер и Беллы Хадид. Поисковой запрос Von Dutch на площадке Depop вырос с 40 до 90%.

Кроме того, в феврале текущего года рэп-исполнительница Charli XCX презентовала новый трек Von Dutch. В день выхода сингла поисковые запросы в Google на вещи этого бренда выросли на 400%.

Бренд был широко востребован среди звезд в начале 2000-х. Тогда такие кепки носили Бритни Спирс, Пэрис Хилтон и множество других кумиров общественности.

Между тем стилист Ольга Воробьева рассказала о наиболее устаревших моделях курток. По ее словам, из моды уже вышли дафлкоты – однобортные пальто с капюшоном и контрастными застежками-клыками. Их сейчас стоит поменять на оверсайз-пальто классических оттенков: черное, бежевое, молочное.