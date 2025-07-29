Диетолог Лазуренко: фруктовое мороженое не вредит фигуре

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Фруктовое мороженое сорбет безопасно для фигуры. Об этом "Радио 1" рассказала врач диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко.

Они отметила, что мороженое не является продуктом базового питания и им нельзя замещать полноценный прием пищи. Лазуренко посоветовала выбирать в качестве летнего перекуса сорбеты, так как содержание калорий в них минимально.

Освежиться в жару также помогут свежие фрукты и овощи, насыщенные влагой. Например, клубника, арбуз, дыня, огурцы, томаты и кабачки на 90% состоят из жидкости. Они хорошо утоляют жажду, а также насыщают витаминами, клетчаткой и антиоксидантами, поделилась диетолог Урсула Родригес, сообщает Pravda.Ru.

Эксперт добавила, что эти продукты помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов, укрепляют иммунитет, улучшают состояние кожи и защищают клетки от окислительного стресса.

Ранее диетолог Виктория Говорушко предостерегла любителей холодного кофе. Она уточнила, что этот напиток выводит влагу из организма, а это особенно опасно в жару. Эксперт рекомендовала заменить холодный кофе полутора литрами воды ежедневно.

