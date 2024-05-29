Летний досуговый центр для детей участников СВО открыли в Москве

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В преддверии Дня защиты детей в Едином центре поддержки участников СВО открыли летний досуговый центр для юных членов семей военных. На открытии заммэра столицы Анастасия Ракова и председатель госфонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева встретились с детьми военнослужащих.

Ракова отметила, что в детском центре ребята смогут отдохнуть и получить новые знания. В течение всего дня они будут обеспечены всем необходимым, в том числе питанием.

"Мы стараемся помочь семьям поставить детей на ноги, выбрать образовательный трек и будущую профессию. На сегодняшний день на базе этого центра мы организовали профессиональное тестирование для ребят, которые заканчивают 9-й или 11-й классы", – сообщила Ракова.

На площадке школьники могут встретиться с представителями колледжей и вузов. В Москве дети участников СВО могут поступить в колледж на бюджет без ограничений по местам.

Помимо этого, каждый год в Москве для подростков организуют оплачиваемые стажировки. В 2023 году их прошли 600 детей участников СВО. В 2024 году программа расширилась.

На встрече дети участников СВО поделились планами на будущее и рассказали, в какие учебные заведения планируют поступать. Кроме того, ребята внесли предложения, как изменить подходы к обучению в школе и градостроительству, как усовершенствовать работу в парках, в том числе уборку.

Ранее в Госдуме предложили создать аналог "Пушкинской карты" для участников СВО и их детей. Депутат Яна Лантратова заявила, что аналог мог бы называться "Верещагинская карта". Номинал карты она предложила утвердить на уровне 15 тысяч рублей в год.

