Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге в субботу

Фото: Агентство "Москва"

В Москве ожидается облачная погода, а также осадки в виде дождя и мокрого снега в утреннее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

По его словам, 29 апреля прогнозируется, что атмосферный фронт постепенно покинет столичный регион и погоду будет формировать тыловая часть циклона.

"Облачная погода во второй половине дня с прояснениями, в первой половине дня пройдут кратковременные дожди, утром местами с мокрым снегом. Температура воздуха в столице – плюс 10–12 градусов, в Подмосковье – от 8 до 13 градусов тепла", – поделился Леус.

Он рассказал, что в этот день придет северо-западный ветер с порывами до 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление увеличится, к вечеру ожидается 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее в столичном метеобюро рассказали, что за минувшую ночь в Москве осадки выросли на 8 миллиметров. В общей сложности выпало около 22% месячной нормы.

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