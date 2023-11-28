Диетолог рассказала, чем заменить запрещенные в Рождественский пост продукты

Фото: 123RF/anaumenko

Продукты из цельного зерна, бобовые, а также орехи помогут заменить запрещенную в пост еду, рассказала Москве 24 главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.



28 ноября у православных христиан начался Рождественский пост. Он продлится 40 дней, до 6 января. В этот период необходимо исключить из рациона мясо, молоко и молочные продукты, яйца. Правила питания зависят от периода поста и дня недели – самый строгий наступает с 2 по 6 января.



Эксперт напомнила, что для сохранения здоровья очень важно получать с пищей все необходимые для организма пищевые вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и минералы, поэтому даже в пост рацион питания должен быть разнообразным.







Антонина Стародубова главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Для того чтобы сделать рацион в течение Рождественского поста более сбалансированным, необходимо ежедневно потреблять продукты, богатые растительным белком. Это различные бобовые, а также продукты из цельного зерна: хлеб из муки грубого помола, каши и гарниры из нерафинированных круп, макароны из твердых сортов пшеницы.

Кроме того, хорошим источником растительного белка являются орехи. В них также содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В, витамин E, каротиноиды и минеральные вещества, добавила диетолог.



"Обязательно нужно употреблять рыбу в те дни поста, когда это разрешено. В качестве дополнительного источника белка можно использовать грибы: при хорошей переносимости добавлять их в каши, первые блюда или гарниры из овощей", – отметила врач.



В качестве источника жиров хорошо подойдут различные растительные масла: их лучше использовать без нагревания, добавляя в уже готовую пищу.



В свою очередь, овощи и фрукты должны составлять примерно половину от общего объема ежедневного рациона. "Старайтесь употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день (без учета картофеля)", – уточнила эксперт.







Антонина Стародубова главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Готовить постные блюда лучше путем отваривания, тушения и запекания. И также очень важно соблюдать определенный режим: не голодать, употреблять достаточное количество жидкости (воды) и организовать питание так, чтобы не было больших перерывов между приемами пищи. Три основных приема – завтрак, обед и ужин – можно дополнять двумя небольшими перекусами в течение дня.

Диетолог подчеркнула, что недостаточное питание может негативно сказаться на здоровье. "При неправильно организованном рационе, особенно в течение продолжительных постов, возможно ухудшение общего состояния и работоспособности даже у здоровых людей. Поэтому, если принято решение соблюдать пост, нужно ориентироваться на самочувствие, a в случае его ухудшения своевременно обратиться к врачу", – пояснила она.



Специалист добавила, что если же речь идет о детях, беременных и кормящих, пожилых и людях, страдающих различными заболеваниями, то для них соблюдение постов с медицинской точки зрения не рекомендовано, а перед любым изменением рациона питания им необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее россиянам рассказали, что поститься нежелательно страдающим от сахарного диабета и от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Отказ от необходимых продуктов может привести к острым состояниям, пояснила врач-терапевт Татьяна Романенко.