ГД: ДОСААФ Москвы должно стать лидером в подготовке кадров для обороноспособности страны

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"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ) Москвы должно стать лидером в военно-патриотическом воспитании молодежи и подготовке граждан к военной службе по наиболее востребованным военно-учетным специальностям. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

"ДОСААФ Москвы обрело второе дыхание благодаря поддержке правительства Москвы и военного комиссариата. Легендарная организация хранит и возрождает свои славные традиции. Это школа любви к Родине и мужества. Здесь юные поколения россиян постигают азы военного дела", – цитирует его Агентство "Москва".

Общество работает в России и Москве уже почти 100 лет. Его специалисты работают с молодыми людьми до 35 лет. Сейчас ДОСААФ совместно с правительством столицы и военным комиссариатом разработало и внедрило модульные программы для "Юнармии".

Москвичи, прошедшие обучение на базах ДОСААФ Москвы, получают сертификаты по специальностям парашютистов, аквалангистов, судоводителей, подводников и других.

Ранее в России призвали возродить всеобщую воинскую подготовку. Представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что наряду с укреплением отечественных патриотических и духовных традиций это необходимо для победы сегодня и для будущего страны.

