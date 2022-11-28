Эксперт рассказал, как можно решить проблему дефицита кадров в строительстве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Проблему дефицита кадров в сфере строительства можно решить благодаря комплексным мероприятиям, к которым относятся программы переподготовки специалистов в государственных университетах и центрах квалификации. Таким мнением поделился председатель комиссии по архитектуре и градостроительству Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Дмитрий Мавзолевский.

По информации опроса НАИК и Sherpa Group, недостаток специалистов в российском сегменте данной сферы может побить рекорд в 25%. Сначала дефицит был обусловлен коронавирусной пандемией, позже – объявленной мобилизацией.

"Повысить привлекательность профессии возможно также за счет увеличения заработной платы, дополнительных льгот для строителей и различных методов стимулирования их труда", – поделился Мавзолевский в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда".

Таким образом, подчеркнул эксперт, можно добиться прихода в профессию новых кадров. Помимо этого, следует всегда стараться соблюдать баланс между восполнением дефицита кадров и их квалификацией, так как обычным заполнением пустых мест проблему не решить.

Мавзолевский отметил, что переподготовка специалистов нужна на постоянной основе, так как сейчас в отрасли доминируют различные инновационные технологии.

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