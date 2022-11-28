Эксперт рассказала, как не бросать дела на полпути

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Люди, которые не довели какое-либо дело до конца, объясняют это тем, что им не хватило мотивации, времени или сил. На самом же деле суть этого не так однозначна, сообщает Life.ru.

По словам доктора социологических наук Татьяны Каменевой, человек может бросить начатое дело на половине из-за того, что он не понимает важности и перспективы задуманного для себя, не заинтересован в конечном результате. Кроме того, завершить дело мешает потеря интереса, боязнь критики, отсутствие самоорганизации или поддержки.

Психологи рекомендуют правильно оценивать свои силы и объем занятости перед началом какого-либо дела. Затем людям стоит сделать паузу, чтобы осознать и принять объем предстоящей работы. Кроме того, специалисты также посоветовали четко представить конечный результат, чтобы не уделять внимание мелочам.

Каменева рекомендовала придумать награду за своевременное выполнение дела.

Ранее завкафедрой психологии образования и педагогики МГУ имени Ломоносова, академик РАО Александр Веракса рассказал, что самодисциплину можно развить с помощью нескольких видов деятельности. Первое, что человек начинает контролировать, – это тело. Для развития саморегуляции у детей стоит уделять время игровой деятельности и традиционным видам досуга.



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