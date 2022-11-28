В Москве за сутки выявили 783 случая COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за прошедшие сутки выявили 783 новых случая коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За прошедшие 24 часа были госпитализированы 92 пациента с COVID-19. Выздоровели за минувшие сутки 632 человека, умерли 12.

С начала пандемии в Москве выявили 3 254 496 случаев коронавируса. Выздоровели с начала массового распространения коронавирусной инфекции 3 061 811 столичных жителей, умерли 46 956 человек.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что заразиться штаммом коронавируса "Цербер" может любой человек, однако тяжелому течению болезни подвержены пожилые, а также люди с хроническими заболеваниями, в том числе с иммунодефицитами.

Крючков уточнил, что симптомы при "Цербере" сильно не отличаются от тех, которые проявлялись при заражении предыдущими штаммами.



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