В Госдуме оценили идею открытия в больницах магазинов с необходимыми товарами

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею открытия магазинов с товарами первой необходимости в больницах. Об этом сообщает RT.

По ее словам, данная мера была бы избыточной. Депутат подчеркнула, что зачастую в холлах стационаров размещены торговые точки, в которых можно купить необходимые товары.

Комментируя предложение освободить данные товары от налога на добавленную стоимость, она отметила, что в настоящее время в стране есть мера снижения уплаты НДС.

"Например, на лекарственные препараты или товары для детей. Поэтому, на мой взгляд, если допустить, что такие снижения будут в торговых точках при медицинских организациях, то это будет нарушением торговой конкуренции", – пояснила Бессараб.

Парламентарий также подчеркнула, что россиянам, у которых нет возможности самостоятельно купить себе все необходимое, помогают различные благотворительные и волонтерские организации.

Она добавила, что было бы удобно, если бы персонал больниц мог сообщать в такие организации о наличии пациентов, которым нужна помощь.

Ранее сообщалось, что директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко письмо с предложением открыть при больницах магазины товаров первой необходимости, в цену которых не будет включен НДС.

Политолог обосновал свое предложение тем, что у пациентов больниц не всегда могут быть родственники, которые передадут все необходимое.



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