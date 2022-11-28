08:15Общество
В российских больницах предложили открыть магазины без уплаты НДС
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко письмо с предложением открыть при больницах магазины товаров первой необходимости, в цену которых не будет включен НДС. Об этом сообщает RT.
Политолог выразил мнение, что проходящие лечение в стационарах граждане нуждаются в товарах первой необходимости, средствах личной гигиены и других предметах.
При этом у пациентов больниц не всегда могут быть родственники, которые передадут все необходимое.
"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности создания в медицинских учреждениях точек торговли товарами первой необходимости без включения добавленной стоимости в цену реализации", – написал Орлов в обращении.
Ранее сообщалось, что сотрудники комплекса городского хозяйства выполнили 40% работ по капитальному ремонту корпуса № 20 городской клинической больницы имени Боткина. Мероприятия запланировали завершить летом 2023 года.
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